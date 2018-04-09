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Золотой океан цветущего рапса в Шахэ
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Золотой океан цветущего рапса в Шахэ 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Синтай /пров. Хэбэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — В аграрном экотуристическом парке «Хуншигоу» городского уезда Шахэ провинции Хэбэй /Северный Китай/ на площади более 200 га цветет рапс. Множество туристов спешат полюбоваться этим безбрежным золотым океаном. Фотографии Синьхуа/Моу Юй  Синтай /пров. Хэбэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — В аграрном экотуристическом парке «Хуншигоу» городского уезда Шахэ провинции Хэбэй /Северный Китай/ на площади более 200 га цветет рапс. Множество туристов спешат полюбоваться этим безбрежным золотым океаном. Фотографии Синьхуа/Моу Юй  Синтай /пров. Хэбэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — В аграрном экотуристическом парке «Хуншигоу» городского уезда Шахэ провинции Хэбэй /Северный Китай/ на площади более 200 га цветет рапс. Множество туристов спешат полюбоваться этим безбрежным золотым океаном. Фотографии Синьхуа/Моу Юй
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