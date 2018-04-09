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Штрафы за задержку рейсов увеличат в 14 раз
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СМИ: Минтранс намерен увеличить штрафы за задержку рейсов 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: ТАСС
Министерство транспорта России ведет работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков, пишут "Известия".
По данным издания, в текущей версии законопроекта предлагается увеличить штрафа почти в 14 раз — до 339 рублей. При этом он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Как отмечается, в настоящее время за каждый час задержки перевозчик уплачивает 25 рублей, а общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета.
По мнению экспертов газеты, ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков и повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Однако, данная мера также может привести к росту цен на авиабилеты.
Ранее сообщалось, что Минтранс разработал новые ограничения для авиакомпаний, которые часто задерживают рейсы.
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