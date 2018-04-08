В Сайгоне открылась новая фуд-стрит

Хошимине открылась новая продовольственная улица Винь Кхан, где туристов ждут многочисленные магазины и кафе

Она проходит между улицами Ben Van Don и Ton Dan Street.

Такое решение городские власти приняли из-за того, что Винь Кхан, по сути, уже пять лет выполняет роль продовольственной — ее кафе с морепродуктами регулярно притягивают большое количество туристов.

Теперь, благодаря новому статусу, чиновники помогут работающим на улице бизнесменам разобраться с парковочными местами, а, также, будут следить за соблюдением санитарных норм в местных заведениях.

Идея сделать из Винь Кхан фуд-стрит появилась в январе после успеха двух аналогичных проектов на Nguyen Van Chiem Street и Ly Tu Trong Street.

Источник: Saigoneer