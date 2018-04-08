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В Сайгоне открылась новая фуд-стрит
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В Сайгоне открылась новая фуд-стрит 

Вьетнам сегодня 48 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
В Хошимине открылась новая продовольственная улица Винь Кхан, где туристов ждут многочисленные магазины и кафе
Она проходит между улицами Ben Van Don и Ton Dan Street.
Такое решение городские власти приняли из-за того, что Винь Кхан, по сути, уже пять лет выполняет роль продовольственной — ее кафе с морепродуктами регулярно притягивают большое количество туристов.
Теперь, благодаря новому статусу, чиновники помогут работающим на улице бизнесменам разобраться с парковочными местами, а, также, будут следить за соблюдением санитарных норм в местных заведениях.
Идея сделать из Винь Кхан фуд-стрит появилась в январе после успеха двух аналогичных проектов на Nguyen Van Chiem Street и Ly Tu Trong Street.
Источник: Saigoneer
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