Туристы со всей России приедут на родину сказки «Царевна-Лягушка» 

6-7 апреля Шадринск стал самым привлекательным городом на международной туристической выставке «Лето-2018», которая прошла в Екатеринбурге на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Выставка «Лето-2018» является ключевым событием в жизни туристической отрасли и проходит при официальной поддержке федеральных и региональных органов власти Свердловской области. Данное мероприятие ежегодно становится площадкой для деловой коммуникации послов и гостей из различных зарубежных стран. Единым стендом выступают национальные офисы иностранных государств, консульства и представительства Чехии, Венгрии, Болгарии, Италии, Израиля, Кыргызстана, Китая, Кипра, ЮАР, Бангладеш. Ежегодно расширяются географические границы участников выставки — в диалог вступают ведущие туристические компании, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья. Все более прочные позиции на рынке туристических услуг занимают регионы России. На выставке презентовали свои возможности такие регионы, как Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область, Вологодская область, Пермский край, Краснодарский край, Республика Татарстан, ХМАО и др. Курганская область в лице г. Шадринска (при поддержке администрации города и района) достойно представила свой туристический потенциал — событийные мероприятия городского, межрегионального и всероссийского масштаба.
С каждым годом из Шадринска на выставку приезжает все больше участников, вовлеченных в продвижение туристических интересов города. Так в этом году вместе с редакцией журнала «Моё Зауралье» на стенде «Город Шадринск» плодотворно потрудилась библиотека им. Зырянова. Отрадно отметить, что участие Шадринска в мероприятии подобного уровня поддержали многие предприниматели города, а также административный ресурс. К слову сказать, на выставке мы встретили стенды от различных муниципалитетов, например, Тюмени, Нижнего Тагила, Алапаевска, Арамиля. Все это говорит от том, что города начинают осознавать важность развития туризма на своих территориях и включают эту задачу в планы стратегического развития под контролем и с непосредственным участием местной власти. Как заявили организаторы выставки: «Ведущая задача — выявить самые яркие туристические продукты в муниципалитетах и поддержать их продвижение».
Основой презентации Шадринска выступило анонсирование сказочного фестиваля Елены Прекрасной, проведение которого планируется на начало июня 2018 года. Шадринск в 2017 году был официально занесен на сказочную карту России как родина сказки «Царевна-Лягушка», и пользуясь этим уникальным преимуществом, в настоящее время формирует свой позитивный образ и узнаваемость в России и за ее пределами.
Усилиями главного редактора журнала «Моё Зауралье», Валерия Мурзина, были созданы две «живые скульптуры» — Елены Прекрасной и Кощея Бессмертного, ставшие центром внимания всех участников и гостей выставки. Без преувеличения — мимо шадринского стенда не прошел ни один человек. За желанием сфотографироваться с колоритными персонажами появлялось желание узнать о презентуемом событии, о городе, решившемся на такой смелый вызов, а попутно обо всех других туристических продуктах Шадринска. По данным организаторов выставку «Лето» посетили более 8000 тысяч человек из разных городов и стран, а это значит, что каждый посетитель унес с собой небольшой кусочек знаний о Шадринске — кто-то о минеральной воде и прянике, которыми мы щедро угощали всех желающих, кто-то — о военно-историческом фестивале «Помни войну» и гастрономическом фестивале «Шадринский гусь», кто-то — об агро-индустриальном туре и Крестовской ярмарке.
С каждым годом все чаще мы слышим в свой адрес: «А вот и Шадринск — мы помним вас!», «А на какое ближайшее мероприятие к вам можно приехать?». И все реже нам приходится отвечать на вопрос: «А Шадринск — это где?». Однако все равно с грустью осознаем, что в конкурентной борьбе за туриста мы еще проигрываем… И дело не в том, что у нас в Шадринске или в Курганской области нечего показать туристам, а в том, что продвижение интересов территории на рынке туризма — дело не отдельных альтруистов, а всех жителей, предпринимателей и чиновников (как это происходит, например, в Свердловской области).
Материал подготовила Надежда Ланцевская, фото автора