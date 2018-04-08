Туристы со всей России приедут на родину сказки «Царевна-Лягушка»

6-7 апреля Шадринск стал самым привлекательным городом на международной туристической выставке «Лето-2018», которая прошла в Екатеринбурге на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

С каждым годом из Шадринска на выставку приезжает все больше участников, вовлеченных в продвижение туристических интересов города. Так в этом году вместе с редакцией журнала «Моё Зауралье» на стенде «Город Шадринск» плодотворно потрудилась библиотека им. Зырянова. Отрадно отметить, что участие Шадринска в мероприятии подобного уровня поддержали многие предприниматели города, а также административный ресурс. К слову сказать, на выставке мы встретили стенды от различных муниципалитетов, например, Тюмени , Нижнего Тагила, Алапаевска , Арамиля. Все это говорит от том, что города начинают осознавать важность развития туризма на своих территориях и включают эту задачу в планы стратегического развития под контролем и с непосредственным участием местной власти. Как заявили организаторы выставки: «Ведущая задача — выявить самые яркие туристические продукты в муниципалитетах и поддержать их продвижение».

Основой презентации Шадринска выступило анонсирование сказочного фестиваля Елены Прекрасной, проведение которого планируется на начало июня 2018 года. Шадринск в 2017 году был официально занесен на сказочную карту России как родина сказки «Царевна-Лягушка», и пользуясь этим уникальным преимуществом, в настоящее время формирует свой позитивный образ и узнаваемость в России и за ее пределами.

Усилиями главного редактора журнала «Моё Зауралье», Валерия Мурзина, были созданы две «живые скульптуры» — Елены Прекрасной и Кощея Бессмертного, ставшие центром внимания всех участников и гостей выставки. Без преувеличения — мимо шадринского стенда не прошел ни один человек. За желанием сфотографироваться с колоритными персонажами появлялось желание узнать о презентуемом событии, о городе, решившемся на такой смелый вызов, а попутно обо всех других туристических продуктах Шадринска. По данным организаторов выставку «Лето» посетили более 8000 тысяч человек из разных городов и стран, а это значит, что каждый посетитель унес с собой небольшой кусочек знаний о Шадринске — кто-то о минеральной воде и прянике, которыми мы щедро угощали всех желающих, кто-то — о военно-историческом фестивале «Помни войну» и гастрономическом фестивале «Шадринский гусь», кто-то — об агро-индустриальном туре и Крестовской ярмарке.

С каждым годом все чаще мы слышим в свой адрес: «А вот и Шадринск — мы помним вас!», «А на какое ближайшее мероприятие к вам можно приехать?». И все реже нам приходится отвечать на вопрос: «А Шадринск — это где?». Однако все равно с грустью осознаем, что в конкурентной борьбе за туриста мы еще проигрываем… И дело не в том, что у нас в Шадринске или в Курганской области нечего показать туристам, а в том, что продвижение интересов территории на рынке туризма — дело не отдельных альтруистов, а всех жителей, предпринимателей и чиновников (как это происходит, например, в Свердловской области).

Материал подготовила Надежда Ланцевская, фото автора