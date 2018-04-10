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Правительство Ингушетии даст гранты туристическому бизнесу
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Правительство Ингушетии даст гранты туристическому бизнесу 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Предприниматели Ингушетии смогут получить гранты на развитие сельского и экологического туризма в 2018 году, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы РИ.
Ингушетия привлекает всё больше туристов: в 2017 году республику посетило более 50 тысяч человек. Именно поэтому правительство региона делает ставку на туризм, открывает новые туристические маршруты (более 30 в 2017 году) и готово поддерживать эту сферу бизнеса.
В 2017 году в Ингушетии создали Ассоциацию гостевых домов и открыли 17 мини-гостиниц такого типа в сельской местности. Как правило, хозяева таких гостиниц предоставляют туристам собственное жильё и получают дополнительный заработок. Теперь они смогут рассчитывать на поддержку правительства.
Глава РИ Юнус-Бек Евкуров поручил разработать и внедрить грантовую поддержку для малого и среднего бизнеса в сфере экологического и сельского туризма. Получить её смогут предприниматели, разрабатывающие и обустраивающие новые туристические маршруты, привлекающие гостей из регионов России и из-за рубежа, открывающие сельские гостевые дома.
Кроме того, в 2018 году в Ингушетии продолжат строить объекты всесезонного туристического кластера.
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