Правительство Ингушетии даст гранты туристическому бизнесу

Предприниматели Ингушетии смогут получить гранты на развитие сельского и экологического туризма в 2018 году, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы РИ.

Ингушетия привлекает всё больше туристов: в 2017 году республику посетило более 50 тысяч человек. Именно поэтому правительство региона делает ставку на туризм, открывает новые туристические маршруты (более 30 в 2017 году) и готово поддерживать эту сферу бизнеса.

В 2017 году в Ингушетии создали Ассоциацию гостевых домов и открыли 17 мини-гостиниц такого типа в сельской местности. Как правило, хозяева таких гостиниц предоставляют туристам собственное жильё и получают дополнительный заработок. Теперь они смогут рассчитывать на поддержку правительства.

Глава РИ Юнус-Бек Евкуров поручил разработать и внедрить грантовую поддержку для малого и среднего бизнеса в сфере экологического и сельского туризма. Получить её смогут предприниматели, разрабатывающие и обустраивающие новые туристические маршруты, привлекающие гостей из регионов России и из-за рубежа, открывающие сельские гостевые дома.

Кроме того, в 2018 году в Ингушетии продолжат строить объекты всесезонного туристического кластера.