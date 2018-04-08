Новые экскурсионные маршруты появятся в Петербурге перед ЧМ‐2018

Десять новых экскурсионных маршрутов появятся в Санкт‐Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Их разработал комитет по развитию туризма города и городское туристско‐информационное бюро, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Ростуризма

Экскурсии помогут скоротать время перед матчем или просто провести время в северной столице чуть продуктивнее. Например, на ночной экскурсии «Мосты повисли над Невой» можно увидеть знаменитый развод мостов, а автобусный тур «Что посмотреть за три часа до матча» покажет главные достопримечательности северной столицы и подвезет участников к трансферу до стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Также туристам предложат посетить маршрут «Мистический Петербург», тур по крышам «Доступные крыши», обзорную экскурсию с посещением Эрмитажа «Петербургская классика», водное путешествие «Северная Венеция», гастрономический маршрут «Улица Рубинштейна», эко-поход по Елагину острову, экскурсию для детей «Кошки в Петербурге » и автобусный трип в Петергоф

К началу чемпионата мира по футболу 2018 на 136 железнодорожных вокзалах появятся бесплатные точки доступа Wi‐Fi.