Генконсул Южной Кореи сделал фото у стелы «Я люблю Саратов»

Глава областного центра Михаил Исаев встретился с представителями южно-корейской делегации.

Генеральный консул Посольства Южной Кореи России Ким Сен Ун отметил, ч то главное направление сотрудничества между нашими странами — развитие туризма:

Напомним, граждане РФ и корейцы могут пересекать границы обоих государств без специальной визы, что значительно облегчает перемещение для любителей новых впечатлений.

Михаил Исаев поддержал идею побратимства Саратова с одним из корейских городов, который в самое ближайшее время будет найден на территории дружественного государства.

Кроме того, Ким Сен Ун признался, что сделал фотографию на фоне стелы «Я люблю Саратов». Город настолько понравился консулу, что он пообещал везде рассказывать о Саратове, чтобы как можно больше туристов, в том числе — южно-корейских, приезжали в город на Волге.