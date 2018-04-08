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Сначала дети: пассажиров экстренно севшего в Индии самолёта привезут в Екатеринбург двумя рейсами
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Сначала дети: пассажиров экстренно севшего в Индии самолёта привезут в Екатеринбург двумя рейсами 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Пассажиры рейса Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, оказавшиеся в Индии из-за незапланированной посадки самолёта, до сих пор не могут вернуться домой. Как сообщила Е1.RU наша читательница Александра, чьи родители летели этим рейсом, сегодня за пассажирами прилетел резервный самолёт, но увезти всех 345 пассажиров он не сможет. В первую очередь домой отправят пассажиров с детьми.
— Сегодня забирают пассажиров с детьми, остальных только завтра, — рассказала Александра.
В call-центре авиакомпании Royal Flight подтвердили информацию о том, что пассажиров будут увозить в два этапа. Первый рейс № 8774 вылетит в Екатеринбург сегодня в 17:40 по индийскому времени, и уже завтра в 7:00 снова вернётся в Дели, чтобы увезти оставшихся пассажиров рейсом № 8776.
— Недавно пассажирам сделали документы, разместили в гостиницах и разрешили покинуть здание аэропорта. Всё уже наладилось. Кого-то уже зарегистрировали на рейс, а тем, кто остаётся, дали визы, и скоро они поедут на какую-то экскурсию, — добавила Александра.
На сайте аэропорта Кольцово указано, что самолёт может прибыть сегодня в 23:20. Напомним, что самолёт из Вьетнама должен был прилететь сегодня ночью в 0:40, но из-за технической неисправности пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Дели.
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