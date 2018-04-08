Туристы напугали рысь громкими криками?

Вы писали о встрече туристов с рысью. Она испугалась криков человека и ушла. Но всегда ли такая тактика спасёт от нападения дикой кошки?

При встрече с дикими зверями вообще нужно проявлять осторожность. Чаще всего самому человеку следует удалиться, особенно если он оказался на территории, которую животное считает своей. Вот, например, как повёл себя опытный инспектор Сайлюгемского национального парка Валерий Оргутов при встрече с манулом в урочище Камтытугем. Он увидел гуляющего в урочище пушистого дикого кота в биноколь, подъехал на машине и с расстояния примерно в метр сфотографировал его. После чего поспешил удалиться — потревоженный кот демонстрировал готовность к прыжку. Вообще манулы осторожны и вовсе не забияки, но в момент опасности они отважно бросаются на врага.