Костромская область приняла решение зарабатывать на туризме

Костромской области решили повысить доходы от туризма. Как и прогнозировал в феврале KOSTROMA.TODAY, власти приняли решение передать подразделение, которое занимается туризмом. Из департамента культуры его перевели в областной департамент экономики.

Изменения начали действовать 3 апреля. Как заявили в областной администрации, туризм является в первую очередь индустрией, поэтому решение логично и обоснованно.

«Мы прекрасно понимаем, что это [туризм], по большому счету, вопросы экономики», — отметил губернатор Сергей СИТНИКОВ.

Для развития отрасли необходимы новые подходы, которые позволят укрепить и расширить инфраструктуру. И, следовательно, обеспечить рост доходов от туристических услуг.

Как подчеркнули в администрации, за последние три года в регионе не произошло большого увеличения числа туристических объектов. Кроме того, надо придумать новые интересные для гостей региона мероприятия. Также власть планируют развитие сельского и аграрного туризма в Костромской области.

Отметим, что в течение долгого времени было абсолютно неясно, сколько регион зарабатывает на туризме. Только в декабре прошлого года представители налоговой инспекции оценили доходы примерно в 600 миллионов рублей. При этом рост доходов от туризма никак не сказывается на поступлениях в регион

Количество туристов в Костромской области в 2017 г. оценивают в 940–960 тыс. человек.