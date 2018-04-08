Россиянам, путешествующим в Швеции, рекомендуют не гладить кошек

Отказаться от контактов с кошками и птицами рекомендуют туристам в Швеции . В европейской стране обнаружена вспышка сальмонеллеза.

Как пишет « Российская газета » со ссылкой на Ростуризм , переносчиками болезни являются кошки и птицы. За три месяца сальмонеллез диагностирован более чем у тысячи кошек. От них пострадали минимум 10 подростков.

«Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками», — отмечают в пресс-службе Ростуризма.