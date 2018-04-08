В Хошимине пройдет фестиваль туризма

Фестиваль пройдет с 12 по 15 апреля в парке 23 сентября в Хошимине

Во время пресс-конференции в муниципальном отделе по развитию туризма, замглавы ведомства Тран Нгок Донг Цюань, на фестивале, посвященном предстоящему летнему сезону, будут представлены около 150 стендов вьетнамских и туристических агентств, гостиниц, розничных сетей, ресторанов и авиаперевозчиков.

Гостей фестиваля ждут около 60 000 ваучеров на различные услуги со скидкой в 10-15%. Только национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines предложит посетителям своего стенда 2 400 билетов на внутренние и международные рейсы со скидкой в 30%.

Вечером 14 апреля пройдет церемония награждения 100 лучших туристических брендов Вьетнама

Источник: Vietnam.net