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В Хошимине пройдет фестиваль туризма
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В Хошимине пройдет фестиваль туризма 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Фестиваль пройдет с 12 по 15 апреля в парке 23 сентября в Хошимине
Во время пресс-конференции в муниципальном отделе по развитию туризма, замглавы ведомства Тран Нгок Донг Цюань, на фестивале, посвященном предстоящему летнему сезону, будут представлены около 150 стендов вьетнамских и туристических агентств, гостиниц, розничных сетей, ресторанов и авиаперевозчиков.
Гостей фестиваля ждут около 60 000 ваучеров на различные услуги со скидкой в 10-15%. Только национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines предложит посетителям своего стенда 2 400 билетов на внутренние и международные рейсы со скидкой в 30%.
Вечером 14 апреля пройдет церемония награждения 100 лучших туристических брендов Вьетнама.
Источник: Vietnam.net
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