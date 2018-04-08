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Рейс из Екатеринбурга в Таиланд вылетит с опозданием почти на 15 часов
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Рейс из Екатеринбурга в Таиланд вылетит с опозданием почти на 15 часов 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
С многочасовой задержкой полетят екатеринбуржцы на отдых в Таиланд. По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, самолет авиакомпании Royal Flight в Утапао должен был вылететь в 00:30 8 апреля, но рейс перенесли на 15:00.
Причиной задержки вылета Boeing 767–300 стало позднее прибытие самолета.
Позже на сутки вернутся екатеринбуржцы из Вьетнама (Фукуок). Самолет этой же авиакомпании Royal Flight, судя по данным он-лайн табло, вместо 21:00 7 апреля прилетит в Екатеринбург в 23:20 8 апреля. В причинах задержки значится «подготовка рейса».
Накануне самолёт российской чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, экстренно приземлился в международном аэропорту Дели. На борту авиалайнера находились 345 пассажиров. Никто из людей не пострадал. Причиной посадки, предположительно, стали технические проблемы.
— Авиалайнер потряхивало, а за окном была пелена дыма. Многие пассажиры это видели. После приземления все сидели в самолете ещё около двух часов, поскольку у людей не было индийских виз. Через некоторое время им всё-таки разрешили пройти в аэропорт. Кто-то лёг на пол, чтобы поспать. Резервный самолёт за пассажирами прилетит только 8 апреля. Сейчас людям экстренно делают визы, поскольку без них из аэропорта не выйти, — делилась впечатлениями екатеринбурженка Александра, чьи родители летели этим рейсом.
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