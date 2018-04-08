Рейс из Екатеринбурга в Таиланд вылетит с опозданием почти на 15 часов

С многочасовой задержкой полетят екатеринбуржцы на отдых в Таиланд . По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, самолет авиакомпании Royal Flight в Утапао должен был вылететь в 00:30 8 апреля, но рейс перенесли на 15:00.

Причиной задержки вылета Boeing 767–300 стало позднее прибытие самолета.

Позже на сутки вернутся екатеринбуржцы из Вьетнама (Фукуок). Самолет этой же авиакомпании Royal Flight, судя по данным он-лайн табло, вместо 21:00 7 апреля прилетит в Екатеринбург в 23:20 8 апреля. В причинах задержки значится «подготовка рейса».

Накануне самолёт российской чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, экстренно приземлился в международном аэропорту Дели . На борту авиалайнера находились 345 пассажиров. Никто из людей не пострадал. Причиной посадки, предположительно, стали технические проблемы.

— Авиалайнер потряхивало, а за окном была пелена дыма. Многие пассажиры это видели. После приземления все сидели в самолете ещё около двух часов, поскольку у людей не было индийских виз. Через некоторое время им всё-таки разрешили пройти в аэропорт. Кто-то лёг на пол, чтобы поспать. Резервный самолёт за пассажирами прилетит только 8 апреля. Сейчас людям экстренно делают визы, поскольку без них из аэропорта не выйти, — делилась впечатлениями екатеринбурженка Александра, чьи родители летели этим рейсом.