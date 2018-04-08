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В Нью-Дели экстренно сел самолет с российскими туристами, летевший из Вьетнама
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В Нью-Дели экстренно сел самолет с российскими туристами, летевший из Вьетнама 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Пассажиры российского авиалайнера, летевшего по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, который совершил вынужденную посадку в Нью-Дели, будут вывезены в Россию 8 и 9 апреля. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Индии Владимир Полуэктов.
7 апреля примерно в 18:00 в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели совершил экстренную посадку пассажирский самолет компании Royal Flight с 352 пассажирами на борту, следовавший из Вьетнама в Россию. Никто из пассажиров не пострадал. Причина посадки — техническая неисправность.
В посольстве сообщили, что за россиянами в столицу Индии пришлют два самолета. Один вылетит обратно в Екатеринбург вечером 8 апреля, другой — утром 9 апреля.
Сейчас все пассажиры размещены в гостиницах рядом с делийским аэропортом имени Индиры Ганди. Посольство находится на постоянной связи с россиянами, а также с представительством авиакомпании Royal Flight, сообщил Полуэктов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии посольства России в Индии: (+91) 81-3030-0551.
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