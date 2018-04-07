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Туры на «ноль долларов» оказались дороже законных
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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

Туры на «ноль долларов» оказались дороже законных 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамские СМИ пишут о жалобах туристов на фирмы, предоставляющие необоснованно дешевые экскурсии
В частности, Vietnam.net приводит в пример фирму, которая предлагает 4-дневный тур из Ханоя в Ха Лонг за 4 млн донгов с человека, что, по словам журналиста, очень дешево. При этом в стоимость тура, оказывается, не включены авиабилеты — отсюда и столь низкая цена. Другая компания предлагает шестидневные туры по Малайзии, Сингапуру и Индонезии за 9 млн донгов, но большую часть тура — питание, проживание и т. д. — туристы должны планировать сами.
И так обстоят дела с большинством фирм, которые устраивают так называемые «туры на ноль долларов». Чтобы снизить цены на свои экскурсии, они отказываются от предоставления определенных услуг, и туристам приходится самим покупать входные билеты, доплачивать за самолеты и автобусы, решать вопросы по питанию и гостиницам. Часто такие фирмы не предоставляют страховку.
Vietnam.net приводит пример Нгуен Ти Ту Лонг, которая приобрела тур в Сингапур и Малайзию за 10,8 млн донгов у фирмы Viettourist. Во время путешествия вьетнамка серьезно поранила ногу, и гид уговорил ее вернуться во Вьетнам, где компания частично вернула ей стоимость тура. Но в страховой фирме выплачивать деньги отказались, заявив, что выплатили бы, если бы туристка прошла лечение в Сингапуре. В апреле женщину ждет третья операция на ноге, ходить она пока не может.
Ранее мы уже писали, что войну турам «на ноль долларов» объявили в провинции Куангнинь, на территории которой располагается всемирно известная бухта Ха Лонг.
Источник: Vietnam.net
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