Российские туристы застряли в аэропорту Дубая на двое суток 

Уже вторые сутки не могут вылететь из Дубая российские туристы.
Рейс в Москву был назначен на 6 апреля, однако он постоянно переносится из-за неисправности самолета.
Первоначально уже находившимся на борту пассажирам объявили, что вылет откладывается из-за того, что охлаждающая жидкость расширилась при взаимодействии с горячим воздухом. Об этом рассказала телеканалу «360» одна из пассажирок.
По ее словам, кондиционеры работали слабо и некоторым детям было жарко, при чем у некоторых пошел рвотный рефлекс. «Беременным женщинам было тоже плохо», — добавила она.
Туристов отвезли на автобусах в терминал, а через час вернули обратно в самолет. Однако уже через несколько минут пилот объявил, что вылет не состоится.
Пассажиров опять отправили в терминал, где авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатила им круассан и чай. На ночь туристов устроили в пятизвездочный отель.
Однако утром они тоже не смогли улететь.
По заявлению представителя Росавиации, в Дубай либо прилетит другой борт, либо туристов отправят в Москву другими рейсами, передает телеканал.
Ранее сообщалось, что 17 января 500 россиян не могли вылететь из Мексики из-за долгов авиакомпании «Россия» перед аэропортом Канкуна.