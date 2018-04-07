Российские туристы застряли в аэропорту Дубая на двое суток

Уже вторые сутки не могут вылететь из Дубая российские туристы.

Рейс в Москву был назначен на 6 апреля, однако он постоянно переносится из-за неисправности самолета.

Первоначально уже находившимся на борту пассажирам объявили, что вылет откладывается из-за того, что охлаждающая жидкость расширилась при взаимодействии с горячим воздухом. Об этом рассказала телеканалу «360» одна из пассажирок.

По ее словам, кондиционеры работали слабо и некоторым детям было жарко, при чем у некоторых пошел рвотный рефлекс. «Беременным женщинам было тоже плохо», — добавила она.

Туристов отвезли на автобусах в терминал, а через час вернули обратно в самолет. Однако уже через несколько минут пилот объявил, что вылет не состоится.

Пассажиров опять отправили в терминал, где авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатила им круассан и чай. На ночь туристов устроили в пятизвездочный отель.

Однако утром они тоже не смогли улететь.

По заявлению представителя Росавиации , в Дубай либо прилетит другой борт, либо туристов отправят в Москву другими рейсами, передает телеканал.