Российские туристы вторые сутки не могут вылететь из Дубая

Граждане России вторые сутки не могут покинуть Дубай . Еще в пятницу утром они должны были вылететь в Москву . Однако из‐за неисправности самолета вылет постоянно переносится. Недовольные пассажиры требуют пригласить консула, но представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» ответил отказом. Об этом «360» сообщила одна из пассажирок рейса Яна.

Девушка рассказала, что они должны были вылететь в Москву в пятницу утром. Сначала все шло по плану, их посадили в самолет, но потом объявили, что он не может вылететь

из-за того, что охлаждающая жидкость, которую залили в самолет, расширилась

из-за взаимодействия я жарким воздухом.

Кондиционеры работали слабо и некоторым детям было жарко, при чем у некоторых пошел рвотный рефлекс. Беременным женщинам было тоже плохо

— Яна.

Она отметила, что несмотря на то, что самолет отправился на стоянку, их долгое время не хотели выпускать, а стюардессы самолета относились к этой ситуации со смехом.

Одна из стюардесс, которая передавала информацию пассажирам, сказала, что если

кто-то хочет выйти, то рядом с самолетом стоят автобусы и вот так вот фыркнула, то есть показала, что ей смешна вся эта ситуация

— Яна.

Автобусы отвезли пассажиров в терминал. Примерно через час их снова посадили в самолет. Однако, снова

что-то пошло не так.

Мы заходим в самолет, садимся, как вдруг пилот объявляет по радио, что из-за невнимательности сотрудников аэропорта, сотрудники забыли закрыть клапан, куда ранее вливали жидкость. Вся эта жидкость просто вытекла

— Яна.

Девушка добавила, что после этого их снова привезли в терминал, где авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатила им еду в одном из кафе аэропорта. пассажиры остались не довольны — каждого накормили одним круассаном и чаем.

После этого перевозчик объявил, что забронировала всем номера в пятизвездочном отеле, где пассажиры могут переночевать.

На следующий день автобус из гостиницы повез их снова в аэропорт. Они доехали до самолета, но автобус не открыл двери, а водитель просто ушел.

Мы заходим в самолет, садимся, как вдруг пилот обюъявляет по радио, что из-за невнимательности сотрудников аэропорта, сотрудники забыли закрыть клапан, куда ранее вливали жидкость. Вся эта жидкость просто вытекла

— Яна.

Девушка добавила, что сейчас их снова вернули обратно в терминал. Недовольные пассажиры стали требовать, чтобы к ним приехал консул, но представитель авиакомпании отказался его вызывать, так как не видит на это причины.

Позже выяснилось, что с сегодня в восемь утра по местному времени к самолету прибыл работник Росавиации , который попытался починить самолет, и сейчас есть несколько путей решения проблемы: либо прилетит другой самолет «Уральских авиалинии», либо пассажиров распределят на другие рейсы, которые вылетают из аэропорта Дубая.