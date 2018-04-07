Ещё
Россияне определились с поездками на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии грузовик въехал в толпу людей
В Германии грузовик въехал в толпу людей

Россияне определились с поездками на майские праздники 

360tv.ru 1 час назад
На период майских праздников большинство жителей России поедут отдыхать за границу. Для путешествий они выбирают зарубежные пляжные направления, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на предоставленные туроператорами данные.
Наиболее востребованной в этом плане оказалась Турция. Спрос на нее у россиян вырос в полтора раза, по сравнению с прошлым годом.
Популярностью пользуются также ОАЭ, Тунис, Таиланд и Греция. Некоторые туроператоры отмечают двукратное увеличение продаж туров в Тунис, растет спрос и на Кипр. И это несмотря на поднятие цен на поездки в среднем на 7-8%.
Любители экскурсий предпочитают на майские каникулы отправиться в Чехию, Италию и Испанию. Популярны туры в Прибалтику и Беларусь.
Отдых на территории России пользуется меньшим спросом. Одними из самых востребованных внутренних направлений называют Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Золотое кольцо и Кавказские Минеральные Воды. Не отстают по популярности Геленджик и Анапа.
Несмотря на возобновление с 11 апреля полетов в Каир, турами в Египет пока интересуются мало.
В воскресенье, 8 апреля, Москва и вся Россия будут отмечать православную Пасху. Кроме церковных торжеств, жителям столичного региона предлагается целый ряд интересных мероприятий. Подборку наиболее требующих внимания событий составил «360».
360tv.ru: последние новости
Российские туристы вторые сутки не могут вылететь из Дубая Забастовка работников Air France лишила аэропорты 30% рейсов Ростуризм потребовал планы размещения болельщиков в регионах‐участниках ЧМ‐2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина164
«Россия никогда не подчинится»391
Познер высказался о действиях США в адрес РФ149
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар149
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован34
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение