Россияне определились с поездками на майские праздники 

На период майских праздников большинство жителей России поедут отдыхать за границу. Для путешествий они выбирают зарубежные пляжные направления, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на предоставленные туроператорами данные.
Наиболее востребованной в этом плане оказалась Турция. Спрос на нее у россиян вырос в полтора раза, по сравнению с прошлым годом.
Популярностью пользуются также ОАЭ, Тунис, Таиланд и Греция. Некоторые туроператоры отмечают двукратное увеличение продаж туров в Тунис, растет спрос и на Кипр. И это несмотря на поднятие цен на поездки в среднем на 7-8%.
Любители экскурсий предпочитают на майские каникулы отправиться в Чехию, Италию и Испанию. Популярны туры в Прибалтику и Беларусь.
Отдых на территории России пользуется меньшим спросом. Одними из самых востребованных внутренних направлений называют Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Золотое кольцо и Кавказские Минеральные Воды. Не отстают по популярности Геленджик и Анапа.
В воскресенье, 8 апреля, Москва и вся Россия будут отмечать православную Пасху. Кроме церковных торжеств, жителям столичного региона предлагается целый ряд интересных мероприятий. Подборку наиболее требующих внимания событий составил «360».