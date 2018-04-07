Отдых с привилегиями: Франция и Монако

«Франция остается самым популярным туристическим направлением в мире, обгоняя Америку и Испанию », — говорит отчет Всемирной туристической организации (ЮНВТО) за 2017 год. И что-то нам подсказывает, что немалая заслуга в этом у курортов Лазурного берега. Каждый год они принимают около 11 миллионов туристов! И турпоток только растет, что наглядно показывает — Французская Ривьера не надоедает, она становится популярнее.

В чем секрет такого успеха? Нет, это не только море вместе с прекрасным климатом, богатой историей, живописной природой и фешенебельными отелями, оно есть на курортах многих стран. На Лазурном Берегу бал правит не только пляж, но и тусовки, развлечения, рестораны, дискотеки и казино. Этот золотой набор делает его излюбленным местом для отдыха «богатых и знаменитых» со всего мира.

А удобное географическое расположение, французские системы образования и здравоохранения делают побережье привлекательным не только для отдыха, но и для жизни.

Преимущества средиземноморских курортов Франции

Один из самых посещаемых регионов Франции и центр деловой жизни

Это идеальное место для проведения отпуска и идеальная площадка для инвестиций, главным образом в недвижимость.

В последнем опросе тур-операторов мира Ницца признана наиболее посещаемым курортом Европы. По версии выставок по туризму World Travel Market лучшим туристическим направлением — 2017 стали Канны.

К тому же закон о защите побережья, усиленный новыми поправками, скрупулезно регулирует выдачу разрешений на строительство в регионе, гарантируя бережное распоряжение природными ресурсами.

Развитая инфраструктура региона

Благодаря международному аэропорту Ниццы — второму по величине во Франции — до Лазурного Берега можно добраться из любого крупного города мира. Также отлично развита транспортная сеть, и при желании в соседние города и приграничные страны можно добраться за считаные часы и даже минуты. Здесь расположено множество ресторанов высокой кухни, часть которых отмечены звездами Мишлен, и самые знаменитые и престижные отели мира.

Насыщенная культурная жизнь

Даже чрезмерно насыщенная. В любое время года здесь проходят многочисленные музыкальные и кинофестивали, карнавалы, выставки, конференции. На Лазурном Берегу не просто есть чем заняться, здесь есть из чего выбрать.

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​Монако

Уже несколько столетий Монако — излюбленное место для отдыха представителей аристократии, крупных бизнесменов и политиков. Природный и налоговый рай, самый густонаселенный и роскошный город-государство с каждым годом привлекает все больше состоятельных людей со всего мира. Прекрасный климат и великолепные природные ландшафты, близость Южных Альп и лазурных вод Средиземного моря делают это место уникальным, даже сказочным.

И сказочная в Монако не только форма, но и содержание. Это совершенно особый мир роскошных казино и отелей, удивительных памятников архитектуры и культуры, грандиозных соревнований и фестивалей. Здесь все идеально, отчего кажется немного нереальным. Чего стоит только ежегодная выставка шикарных яхт. А гонка «Формулы-1», которая проходит на той же дороге, которой пользуются обычные жители княжества и отдыхающие! Где еще такое возможно? Только в Монако!

В княжество постоянно приезжают звезды оперы и балета, местный филармонический оркестр известен на весь мир и выступает под руководством лучших дирижеров… Роскошь здесь не излишество, а часть жизни. Думаем, вас уже не удивит, что в Монако одна из самых высоких концентраций миллионеров в Европе. Ежегодно княжество посещает около 900 тыс. туристов со всего мира. Богатство и благополучие — лучший магнит.

Дмитрий Ребров , руководитель отдела продаж компании Property ServiceAzur: «Прекрасный климат, высочайший сервис, возможность сохранения и приумножения капитала делают отдых и проживание, а также покупку жилья в Монако привлекательными для иностранцев. Уже сегодня в Монако проживают представители 167 национальностей».

Преимущества Монако

Безопасность

Монако считается одним из самых безопасных государств мира. За соблюдением закона здесь следят вооруженные сотрудники национальной полиции, число которых на одного жителя княжества является наивысшим в Европе. Также здесь установлено 568 камер видеонаблюдения, что позволяет просматривать практически каждый уголок небольшого княжества.

Экономическое благополучие

Один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире — €166 тыс. В том числе динамичный рынок недвижимости. А стабильно растущий спрос способствует увеличению цен на жилье.

Насыщенная светская жизнь

Проходят многочисленные спортивные и культурные события: Гран-при «Формулы-1», Весенний фестиваль искусств, Фестиваль современной скульптуры, Всемирный фестиваль музыки и спектакля, Международный цирковой фестиваль. Особое место в культурной жизни Монако занимают опера и балет. Знаменитая Опера Монте-Карло принимает лучшие труппы мира. Княжество известно и множеством благотворительных событий, среди которых знаменитый гала-бал Красного Креста

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.