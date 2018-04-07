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Сотрудник аэропорта в Сайгоне арестован за кражу
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Сотрудник аэропорта в Сайгоне арестован за кражу 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Работник аэропорта Хошимина был арестован после того, как вытащил два смартфона из багажа самолета Hong Kong Airlines
20-летний Чан Куан Дю признался, что не устоял, увидев дорогой телефон в приоткрытой сумке. А затем вскрыл вторую и достал еще один смартфон. После смены Дю спрятал телефоны в куртку и собрался домой, но его задержала охрана аэропорта.
Вьетнамские аэропорты, особенно крупные, печально известны кражами багажа и жалобами на вымогательство. Аналогичный случай произошел в октябре, когда работник аэропорта стащил из багажа японского туриста $1 400. Руководство воздушной гавани обязалось решить проблему, установив в аэропорту больше камер наблюдения.
Tan Son Nhat в Сайгоне — самый большой аэропорт во Вьетнаме. В настоящее время он обрабатывает 36 миллионов пассажиров в год, что превышает его проектные возможности почти на 16 миллионов.
Источник: VnExpress
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