Власти Ялты показали, как будет выглядеть пляж за 300 млн

"В общей сложности на пляже планируется благоустроить и реконструировать около шести тысяч квадратных метров и затратить на эти цели почти 300 миллионов рублей. Здесь для жителей и гостей города планируется установить спортивную площадку, тренажеры, сделать благоустроенную зеленую зону, места отдыха и многое другое", — рассказала Сотникова.

Проект благоустройства Приморского пляжа в Ялте

Сейчас инвесторы занимаются первыми этапом — укреплением береговой линии и противооползневыми работами. К остальному комплексу работ, говорит Сотникова, приступят уже после окончания курортного сезона, чтобы не мешать туристам и местным жителям.

"Над пляжем располагается один из так называемых «языков» оползня Желтышевский, потому сейчас мы проводим целый ряд работ для того, чтобы укрепить его, а затем приступим к благоустройству самого пляжа. Это первый этап работ, который мы планируем завершить к началу этого курортного сезона", — поделился инвестор Сергей Хайдуков.

Реконструкция Приморского пляжа в Ялте

Вместе с тем он отметил, что весь проект является слишком крупным и масштабным, и потому реализовать его за один год не успеют. В планах — завершить все вышеописанные работы в течение трех лет, во внесезонный период.

"К началу лета забор будет убран, а техника вывезена, и граждане смогут вновь свободно посещать Приморский пляж. С окончанием курортного сезона мы, возможно, вновь закроем его, чтобы свободно работать с тяжелой и травмоопасной техникой", — отметил Сергей Хайдуков.

Реконструкция Приморского пляжа в Ялте

"В результате получится расширенная современная набережная, которая станет логическим продолжением существующей прогулочной набережной", — заключила Елена Сотникова.

Реконструкция Приморского пляжа в Ялте