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«Паводок цветущих персиков» на водопаде Хукоу
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«Паводок цветущих персиков» на водопаде Хукоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Ичуань /пров. Шэньси/, 6 апреля /Синьхуа/ — Из-за обильного таяния льда в верховьях реки Хуанхэ на водопаде Хукоу начался «паводок цветущих персиков», который привлек многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Чжан Бовэнь
Уезд Ичуань /пров. Шэньси/, 6 апреля /Синьхуа/ — Из-за обильного таяния льда в верховьях реки Хуанхэ на водопаде Хукоу начался «паводок цветущих персиков», который привлек многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Чжан Бовэнь
Уезд Ичуань /пров. Шэньси/, 6 апреля /Синьхуа/ — Из-за обильного таяния льда в верховьях реки Хуанхэ на водопаде Хукоу начался «паводок цветущих персиков», который привлек многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Чжан Бовэнь
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