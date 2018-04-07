«Паводок цветущих персиков» на водопаде Хукоу

Уезд Ичуань /пров. Шэньси/, 6 апреля / Синьхуа / — Из-за обильного таяния льда в верховьях реки Хуанхэ на водопаде Хукоу начался «паводок цветущих персиков», который привлек многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Чжан Бовэнь

Уезд Ичуань /пров. Шэньси/, 6 апреля /Синьхуа/ — Из-за обильного таяния льда в верховьях реки Хуанхэ на водопаде Хукоу начался «паводок цветущих персиков», который привлек многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Чжан Бовэнь

Уезд Ичуань /пров. Шэньси/, 6 апреля /Синьхуа/ — Из-за обильного таяния льда в верховьях реки Хуанхэ на водопаде Хукоу начался «паводок цветущих персиков», который привлек многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Чжан Бовэнь