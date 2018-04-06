В Карелии не выбрали авиакомпанию на рейсы до Архангельска

На конкурс поступила заявка от одной фирмы, но и она не подошла предъявляемым требованиям.

Архангельском. Власти республики не смогли выбрать с первого раза авиакомпанию, которая получит субсидию в 3,9 млн рублей на рейсы между Петрозаводском

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на первого замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрия Кондрашина, на конкурс поступила всего одна заявка из Архангельской области , однако компания не подошла по предъявляемым требованиям. Отмечается, что в ближайшее время Минтранс республики объявит повторный отбор претендентов.

По данным ТАСС, в техническом задании к отбору авиакомпаний указывается, что пассажирское воздушное судно должно иметь не менее 19 посадочных мест.