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В Карелии не выбрали авиакомпанию на рейсы до Архангельска
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В Карелии не выбрали авиакомпанию на рейсы до Архангельска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На конкурс поступила заявка от одной фирмы, но и она не подошла предъявляемым требованиям.
Власти республики не смогли выбрать с первого раза авиакомпанию, которая получит субсидию в 3,9 млн рублей на рейсы между Петрозаводском и Архангельском.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на первого замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрия Кондрашина, на конкурс поступила всего одна заявка из Архангельской области, однако компания не подошла по предъявляемым требованиям. Отмечается, что в ближайшее время Минтранс республики объявит повторный отбор претендентов.
По данным ТАСС, в техническом задании к отбору авиакомпаний указывается, что пассажирское воздушное судно должно иметь не менее 19 посадочных мест.
Рейсы по маршруту «Петрозаводск — Котлас — Архангельск — Котлас — Петрозаводск» планировалось выполнять с 12 июня по 31 августа.
По материалам: ptzgovorit.ru
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