Власти Карелии не смогли выбрать авиакомпанию на субсидируемые рейсы до Архангельска

ПЕТРОЗАВОДСК , 6 апреля. / ТАСС /. Власти Карелии не смогли с первого раза выбрать авиакомпанию, которая получит субсидию из бюджета региона в 3,9 млн рублей на рейсы между Петрозаводском и Архангельском . Единственный претендент не соответствовал предъявляемым требованиям, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин.

"Сегодня были подведены итоги отбора, но победитель не определен. Поступила всего одна заявка из Архангельской области , но компания не подошла по предъявляемым критериям", — сказал Дмитрий Кондрашин, не уточнив подробности.

По его словам, министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики в ближайшее время объявит повторный отбор претендентов на рейсы. «Мы надеемся определить победителя», — отметил представитель ведомства.

Как указано в техническом задании к отбору авиакомпаний, пассажирское воздушное судно должно иметь не менее 19 посадочных мест. Рейсы по маршруту «Петрозаводск — Котлас — Архангельск — Котлас — Петрозаводск» планировали выполнять с 12 июня по 31 августа. Заявки от авиакомпаний принимали до 3 апреля. Общая сумма субсидии из бюджета Карелии за 24 оборотных рейса -3,9 млн рублей.

"Летний период — самый востребованный у туристов. Кроме этого, жителей двух регионов соединяют родственные связи. Мы хотим «обкатать» этот рейс в летние месяцы с большой перспективой, что в дальнейшем он станет круглогодичным", — пояснил ранее Дмитрий Кондрашин.