Минкавказ: для конкурентоспособности «Эльбруса» необходимо развитие инфраструктуры

ЕССЕНТУКИ , 6 апреля. / ТАСС /. Развитие инфраструктуры и сервиса необходимы для курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии , сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

"Мы имеем противоречивую статистику, которая говорит, что если дальше не улучшать горнолыжную инфраструктуру, сервис, то мы можем получить обратное движение. Курорт «Эльбрус» находится в той фазе, когда ресурс его конкурентоспособности подошел к максимальной точке", — сказал он.

Как сообщали в республиканском министерстве курортов и туризма, горнолыжный курорт в Приэльбрусье в новогодние каникулы посетили более 48 тыс. человек, прирост составил 14%. «Если мы не предпримем вместе с властями дополнительный комплекс мер, то статистика по „Эльбрусу“ может резко измениться. Здесь для нас серьезный организационный вызов, для всех органов власти. Этот блок мы будем внимательно изучать, работать с ним», — отметил Кузнецов.

По словам министра, в Карачаево-Черкесии развитие курорта «Архыз» дало приток туристов и на курорт «Домбай», где посещаемость в новогодние праздники увеличилась на 50%. «Ключевая задача — не только те проекты, которые реализует „КСК“, важно интегрировать их с теми курортами, которые были созданы до нас, обеспечивать общее качество сервиса и общие возможности», — пояснил глава министерства.

Как сообщал ТАСС, в создание объектов горнолыжной инфраструктуры на курортах Северного Кавказа планируется вложить почти 18 млрд рублей до 2021 года. Работы планируется провести на курортах «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» ( Чечня ).