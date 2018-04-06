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Из Баку в Россию будут курсировать скоростные пассажирские электропоезда
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Из Баку в Россию будут курсировать скоростные пассажирские электропоезда 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на встрече с делегацией, возглавляемой министром туризма и народного художественного творчества Дагестана Рабият Закавовой, сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью ЗАО.
На встрече Гурбанов отметил коренные новшества, внедренные на железных дорогах Азербайджана, в том числе об участии ЗАО в международных транспортных проектах, подчеркнул большое значение этих проектов для стран региона и напомнил, что с целью развития туристического сектора в Азербайджане проводится ряд международных мероприятий.
Стороны обсудили вопросы упрощения таможенных процедур при железнодорожных грузо— и пассажироперевозках, приток в Азербайджан российских туристов, используя возможности железной дороги. Было подчеркнуто, что в настоящее время принято решение о строительстве железной дороги в горнолыжный спорткомплекс «Шахдаг», что поможет больше развивать туризм между двумя странами.
Дагестанские гости высоко оценили коренные изменения в стране и на железных дорогах и подчеркнули, что это сыграет важную роль в укреплении взаимных связей. На встрече было принято решение о продолжении двустороннего взаимного сотрудничества по нарастающей.
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