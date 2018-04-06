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В Таиланде ограничат доступ туристов в Аюттайю из-за киносериала о любви
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В Таиланде ограничат доступ туристов в Аюттайю из-за киносериала о любви 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Популярность тайского сериала Love Destiny заставила администрацию Аюттайи ограничить по выходным дням доступ туристов в комплекс, сообщает АТОР.
Аюттайя — древняя столица Сиамского королевства, на троне которого сменилось 33 короля, на истории любви одного из которых и основан сериал Love Destiny. Популярность телевизионного проекта привела к росту интереса к храму Ват Чайваттханарам в Аюттайе. Сейчас достопримечательность посещают до десяти тысяч тайцев в день, а до выхода сериала количество редко превышало тысячу.
Администрация храма заявляет, что посетители часто не следуют правилам: взбираются в храм по стенам, что ведет к разрушению сооружений. Самые опасные участки стен, из которых вываливаются камни, обнесли ограждениями, а также приняли решение ограничить посещение туристов в выходные дни.
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