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В аэропорту «Шереметьево» стало больше парковочных мест
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В аэропорту «Шереметьево» стало больше парковочных мест 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В аэропорту «Шереметьево» у терминала «Аэроэкспресс» ввели в эксплуатацию новый паркинг. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, стоянка рассчитана на 500 мест.
— Автомобиль можно оставить на длительный срок. Паркинг находится в 10-минутной пешей доступности от пассажирских терминалов E и F, — уточнил собеседник издания. — Новый паркинг оборудован системой видеонаблюдения, имеет асфальтовое покрытие, разметку и освещение.
Услуги парковки можно оплатить наличными средствами или банковской картой через автоматические кассы.
В свою очередь новый топливозаправочный комплекс (ТЗК) мощностью 1,2 млн тонн в год начнет работу в аэропорту в мае текущего года. Третий ТЗК позволит поднять уровень конкуренции на рынке авиатоплива в аэропорту и обеспечит бесперебойное снабжение авиакомпаний высококачественным топливом.
Для справки, в российских аэропортах действует не более одного-двух топливно-заправочных комплексов. Строительство третьего ТЗК в «Шереметьево» позволит аэропорту не только оптимизировать затраты на авиационное топливо, но и обеспечить обслуживание растущего пассажиропотока и прибывающих самолетов, в том числе, во время чемпионата мира по футболу 2018 года. (то)
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