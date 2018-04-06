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В столице открылся центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
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В столице открылся центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу, передает портал Мэра и Правительства Москвы.
Как пояснил глава столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев, в городе обычно не бывает проблем у туристов с поиском и размещением в отелях. Однако в преддверии ЧМ-2018 число желающих приехать в Москву летом текущего года резко возросло. Многие гостиницы, особенно в центре, на этот период забронированы полностью. Однако остаются отели и хостелы, прошедшие классификацию и доказавшие качество своих услуг, которые расположены чуть дальше от центра. Там еще есть доступные номера. «Мы оказываем помощь болельщикам в бронировании номеров, а гостиницам — в поиске клиентов», — подчеркнул Николай Гуляев.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Москва является главным городом чемпионата. В столице пройдет церемония открытия чемпионата, финал, а также значительное число матчей. Проходить матчи будут на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена». 21-й чемпионат мира по футболу станет первым для России — наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата. Более того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии и впервые на территории бывшего Советского Союза.
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