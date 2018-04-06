На Пасху между городами Крыма пустят дополнительные автобусы 

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В пасхальные праздники в Крыму увеличится количество междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтотранс».
"Для улучшения транспортной доступности и удовлетворения потребностей жителей и гостей Крыма на период пасхальных праздников (7-9 апреля) предприятием «Крымавтотранс» запущено дополнительно 32 рейса в популярные направления полуострова", — цитирует пресс-служба директора предприятия Игоря Коробчука.
Дополнительные рейсы будут открыты в направлении Керчи, Щелкино, Красноперекопска, Армянска, Судака, Феодосии, Евпатории, Джанкоя, а также сел Стефановка, Дмитровка, Дрофино, Новоселовское, поселков Нижнегорский, Советский и Раздольное.
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В ведомстве добавили, что указанное число рейсов не окончательное и будет увеличиваться по мере спроса пассажиров на отдельные маршруты.