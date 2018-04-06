Ещё
Ростуризм предупредил об опасности схода лавин в Норвегии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм предупредил об опасности схода лавин в Норвегии 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным ДСКЦ МИД РФ, в Норвегии 7 апреля 2018 года объявлен «оранжевый» уровень опасности в ряде регионов в связи с угрозой схода лавин", — говорится в сообщении.
Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Норвегию, предупреждать своих клиентов о возможной опасности.
Ростуризм также рекомендует туристам, планирующим поездку в страну или находящимся в ней, соблюдать меры личной предосторожности при посещении горнолыжных склонов и лавиноопасных регионов.
Накануне Ростуризм призвал россиян не трогать птиц и кошек в Швеции.
Газета.Ru: последние новости
Туристическая полиция заработает в городах проведения ЧМ-2018 Ростуризм призвал россиян не трогать птиц и кошек в Швеции "Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов170
На Украине угрожают взорвать Крымский мост426
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
США ввели санкции против российских бизнесменов154
Малышева оправдалась за скандал с собаками642
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение