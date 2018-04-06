Ростуризм предупредил об опасности схода лавин в Норвегии

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным ДСКЦ МИД РФ, в Норвегии 7 апреля 2018 года объявлен «оранжевый» уровень опасности в ряде регионов в связи с угрозой схода лавин", — говорится в сообщении.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Норвегию, предупреждать своих клиентов о возможной опасности.

Ростуризм также рекомендует туристам, планирующим поездку в страну или находящимся в ней, соблюдать меры личной предосторожности при посещении горнолыжных склонов и лавиноопасных регионов.