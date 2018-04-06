Большая удача: регулярные рейсы из Екатеринбурга сравнялись с чартерными

В этом году на ранних этапах бронирования цены на чартерные и регулярные рейсы по ряду направлений фактически сравнялись. Об этом «Уралинформбюро» сообщил один из операторов на международной туристской выставке «Лето-2018» в Екатеринбурге

"Например, направления Екатеринбург — Барселона, Москва — Барселона. Билет на утренний регулярный рейс из Москвы в Барселону на июнь месяц стоит 22 500 рублей, а ночной чартерный — 21 500. Это очень большая удача. И мы спокойны за туристов, и клиенты уверены, что рейс точно состоится", — отметил представитель компании.

По его словам, цены на авиабилеты, безусловно, вырастут ближе к дате вылета, однако разница между регулярными и чартерными рейсами, скорее всего, не будет столь разительной, как раньше.