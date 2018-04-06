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Футбольным болельщикам предложат крыши Петербурга
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Футбольным болельщикам предложат крыши Петербурга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал 10 новых экскурсионных маршрутов специально к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает Ростуризм.
В ведомстве уточнили, что новые маршруты будут интересны футбольным болельщикам, их семьям, а также всем туристам, которые станут гостями Петербурга летом 2018 года.
Первая программа называется «Петербург для болельщиков», или «Что посмотреть за три часа до матча». Она включает обзорную автобусную экскурсию по основным объектам показа, а заканчивается у парковок трансферного транспорта к стадиону «Санкт-Петербург Арена». Еще один развлекательный маршрут — «Мистический Петербург».
Также гостям предложат «Петербургскую классику» — обзорную автобусную экскурсию с посещением Эрмитажа. Для тех, кто хочет посмотреть на город с высоты, есть программа «Доступные крыши». Для гурманов — гастрономический маршрут «Улица Рубинштейна».
Естественно, Санкт-Петербург не представляется без рек и каналов. К услугам болельщиков и гостей города — «Северная Венеция» — обзорная экскурсия с воды. Кроме того, комитет предлагает ночную теплоходную экскурсию на развод мостов «Мосты повисли над Невой» и тур "Петергоф — волшебная сказка дворцов и фонтанов".
Есть в программе и «зеленый» маршрут — экологическая тропа по Елагину острову, и экскурсия «Кошки в Петербурге».
"Футбольный туризм пользуется популярностью по всему миру. В перерывах между матчами болельщики, как правило, посещают экскурсии по основным объектам показа", — говорят в пресс-службе Ростуризма.
По экспертным оценкам, после спортивного мероприятия болельщики стремятся посетить понравившийся им город повторно, но уже в качестве обычных туристов.
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