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Пассажиры Red Wings могут бесплатно провозить рыболовные снасти из Москвы в Астрахань и обратно до ноября
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Пассажиры Red Wings могут бесплатно провозить рыболовные снасти из Москвы в Астрахань и обратно до ноября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Для пассажиров с рыболовными снастями на рейсах Москва-Астрахань и Астрахань-Москва действуют особые условия до конца октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
«Авиакомпания Red Wings на рейсах Москва-Астрахань, Астрахань-Москва разрешает всем своим пассажирам бесплатный провоз сверх установленной нормы багажа одного комплекта рыболовных снастей (удочки, спиннинги и тому подобное) общей массой не более 15 кг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предложение действует по 27 октября 2018 г.
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