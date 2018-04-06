Пассажиры Red Wings могут бесплатно провозить рыболовные снасти из Москвы в Астрахань и обратно до ноября

Для пассажиров с рыболовными снастями на рейсах Москва-Астрахань и Астрахань-Москва действуют особые условия до конца октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Авиакомпания Red Wings на рейсах Москва-Астрахань, Астрахань-Москва разрешает всем своим пассажирам бесплатный провоз сверх установленной нормы багажа одного комплекта рыболовных снастей (удочки, спиннинги и тому подобное) общей массой не более 15 кг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предложение действует по 27 октября 2018 г.