Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии об опасности схода лавин

По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, в Норвегии 7 апреля 2018 г. объявлен «оранжевый» уровень опасности в ряде регионов в связи с угрозой схода лавин.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Норвегию, предупреждать своих клиентов о возможной опасности. Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку в страну или находящимся в ней, соблюдать меры личной предосторожности при посещении горнолыжных склонов и лавиноопасных регионов», — говорится в сообщении.