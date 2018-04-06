Ростуризм предложил субсидирование туроператоров на 700 млн рублей в год

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Ростуризм совместно с министерством культуры выдвинули предложение увеличить субсидирование туроператоров на 700 млн рублей для снижения стоимости туристического продукта, сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов во время первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров.

"Предложение, которое было выработано министерством культуры и федеральным агентством по туризму — субсидирование туроператоров с целью расширения границ высокого туристического сезона, выделение на это суммы предлагается 700 миллионов", — сказал он.

Глава Ростуризма пояснил, что изначально министерство культуры выдвинуло инициативу выделить 700 миллионов туроператорам в качестве субсидий с целью снижения стоимости пакетного турпродукта в низкий туристический сезон, и на данный момент ожидается решение правительства. Также он отметил, что ранее субсидирование туроператоров не осуществлялось.