Аэропорт Стригино увеличил количество региональных направлений

фото pixabay.comАэропорт Стригино увеличил количество региональных направленийМеждународный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») увеличил количество региональных направлений в весенне-летнем расписании. Вылеты по 20 внутрироссийским направлениям будут доступны для пассажиров.