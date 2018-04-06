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Аэропорт Стригино увеличил количество региональных направлений
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Аэропорт Стригино увеличил количество региональных направлений 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comАэропорт Стригино увеличил количество региональных направленийМеждународный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») увеличил количество региональных направлений в весенне-летнем расписании. Вылеты по 20 внутрироссийским направлениям будут доступны для пассажиров.
Авиакомпания «Азимут» свяжет с 1 мая Нижний Новгород и Ростов-на-Дону регулярным прямым рейсом. Полеты в Уфу — также новое направление для расписания 2018 г. — начала авиакомпания UTair. Авиакомпании «Оренбуржье», UTair, UVT Aero сохранили рейсы в Ижевск, Казань, Киров, Пермь, Ульяновск, Пензу, Самару, Сургут, Нижнекамск, Норильск, Екатеринбург.
12 ежедневных рейсов в Москву будут выполнять три авиакомпании: «Аэрофлот» — аэропорт «Шереметьево», S7 — аэропорт «Домодедово» и UTair — аэропорт «Внуково». В северную столицу ежедневные полеты будет совершать авиаперевозчик «РусЛайн».
Анапа — новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа». Также напрямую из Стригино можно будет улететь на курорты Геленджика, Сочи и Симферополя.
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