Из Стригино появилось 20 новых рейсов по России

Авиакомпания «Азимут» свяжет Нижний Новгород и Ростов-на-Дону регулярным прямым рейсом с 1 мая. UTair организует полеты в Уфу

Также в новом расписании появятся рейсы к морю.

Анапа — новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа».

Сочи и Симферополя. Также напрямую из Стригино можно будет улететь на курорты Геленджика

Кстати, по данным сервиса путешествий OneTwoTrip, авиабилеты из Нижнего Новгорода по итогам первого квартала подорожали.

— Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на внутренних направлениях с вылетом из Нижнего Новгорода в течение первых трех месяцев составила 10120 рублей, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года. Международные перелеты подорожали на 2% (с 25090 до 25550 рублей), — рассказали аналитики. — Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом-класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в январе, феврале и марте.

Примечательно, что билеты с вылетом из Нижнего Новгорода подорожали не так сильно, как их стоимость изменилась на федеральном уровне. Билеты с вылетом из всех городов РФ на внутренние рейсы подорожали по итогам первого квартала на 13%, на международные — на 4,3%.

До этого с четвертого квартала 2016 года аналитики отмечали снижение цен на авиабилеты.