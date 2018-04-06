Из Стригино появилось 20 новых рейсов по России 

Авиакомпания «Азимут» свяжет Нижний Новгород и Ростов-на-Дону регулярным прямым рейсом с 1 мая. UTair организует полеты в Уфу.
Также в новом расписании появятся рейсы к морю.
Анапа — новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа».
Также напрямую из Стригино можно будет улететь на курорты Геленджика, Сочи и Симферополя.
Авиакомпании «Оренбуржье», UTair, UVT Aero сохранили рейсы в: Ижевск, Казань, Киров, Пермь, Ульяновск, Пензу, Самару, Сургут, Нижнекамск, Норильск и Екатеринбург.
12 ежедневных рейсов в Москву будут выполнять три авиакомпании: «Аэрофлот» — аэропорт «Шереметьево», S7 — аэропорт «Домодедово» и UTair — аэропорт «Внуково». В северную столицу ежедневные полеты будет совершать авиаперевозчик «РусЛайн».
Кстати, по данным сервиса путешествий OneTwoTrip, авиабилеты из Нижнего Новгорода по итогам первого квартала подорожали.
— Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на внутренних направлениях с вылетом из Нижнего Новгорода в течение первых трех месяцев составила 10120 рублей, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года. Международные перелеты подорожали на 2% (с 25090 до 25550 рублей), — рассказали аналитики. — Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом-класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в январе, феврале и марте.
Примечательно, что билеты с вылетом из Нижнего Новгорода подорожали не так сильно, как их стоимость изменилась на федеральном уровне. Билеты с вылетом из всех городов РФ на внутренние рейсы подорожали по итогам первого квартала на 13%, на международные — на 4,3%.
До этого с четвертого квартала 2016 года аналитики отмечали снижение цен на авиабилеты.