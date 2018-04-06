Аэропорт Стригино расширил региональную полетную сеть в весенне-летнем расписании 

Международный аэропорт Стригино увеличил число региональных направлений в весенне-летнем расписании, передает пресс-служба аэропорта. С 1 мая авиакомпания «Азимут» свяжет регулярным прямым рейсом Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Полеты в Уфу теперь осуществляет авиакомпания UTair.
«Авиакомпании «Оренбуржье», UTair, UVT Aero сохранили рейсы в Ижевск, Казань, Киров, Пермь, Ульяновск, Пензу, Самару, Сургут, Нижнекамск, Норильск, Екатеринбург», — говорится в сообщении.
12 ежедневных рейсов в Москву будут выполнять три авиакомпании: «Аэрофлот» — аэропорт «Шереметьево», S7 — аэропорт «Домодедово» и UTair — аэропорт «Внуково». В северную столицу ежедневные полеты будет совершать авиаперевозчик «РусЛайн».
В числе новых регулярных пляжных направлений весенне-летнего расписания 2018 года — Анапа.
«По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа». Также напрямую из Стригино можно будет улететь на курорты Геленджика, Сочи и Симферополя», — уточняют в пресс-службе.
Справка «ФедералПресс»:
Аэропорт Стригино обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Пропускная способность нового терминала составляет более 1,5 млн человек в год. Объем инвестиций в сооружение терминала составил более 4 миллиардов рублей.