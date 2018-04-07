Губернатор Алтайского края подписал закон о туризме 

Губернатор Александр Карлин подписал закон «О туризме в Алтайском крае». Его цель — обеспечить благоприятные условия для развития туризма в регионе.
В первую очередь документ определяет права и полномочия органов государственной власти края и органов местного самоуправления.
Согласно закону, развитию туристической индустрии будет способствовать предоставление грантов и субсидий, привлечение инвестиций. В свою чоередь установление правовых основ единого туристского рынка должно благоприятно повлиять на развитие туристической инфраструктуры, рынок труда (появление новых рабочих мест), пополнение бюджета и т.д.
В управлении уточняют, что закон о туризме носит рамочный характер, и в других нормативных правовых актах будут прописаны его нормы.