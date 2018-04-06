Все включено: 10 самых бюджетных направлений

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Нет ничего лучше, чем отправиться в отпуск и не переживать больше ни о чем — целая неделя отдыха и спокойствия. Именно поэтому многие выбирают отдых по системе «все включено». Вам не нужно переживать о том, что есть, где плавать и как развлекать себя. Все включено в стоимость, которую вы оплачиваете заранее. Эксперты сайта TravelSupermarket, посвященного путешествиям и туризму, составили рейтинг направлений, которые являются самыми дешевыми в системе «все включено». Для сравнения были выбраны цены направлений в период с 1 мая по 30 сентября. Ниже мы расскажем о 10 самых дешевых направлениях для тех, кто любит " все включено". 10. Хорватия — 728 евро на человека

Адриатическое побережье Хорватии и многочисленные острова — популярное направление международного туризма. Адриатическое побережье — популярное место среди яхтсменов, дайверов и любителей виндсёрфинга. Туристический сезон на Адриатике длится со второй половины мая до начала октября. В удалённых от моря регионах страны наиболее популярны у туристов столица Хорватии Загреб город Вараждин с хорошо сохранившимся барочным ансамблем и национальный парк Плитвицкие озёра. 9. Кипр — 682 евро на человека

Многие пляжи Кипра награждены Голубым флагом Евросоюза за экологическую чистоту и инфраструктуру. Большинство этих пляжей муниципальные, аренда шезлонгов и зонтиков от солнца на них платная. Из курортов Кипра Айя-Напа является центром клубной жизни и ориентирован в основном на молодёжь. Для семейного отдыха служит, в основном, Пафос и Протарас . Пляжи Лимассола покрыты тёмным песком преимущественно вулканического происхождения. Пляжи Айя-Напы и Протараса отличаются белым песком. Побережье Пафоса, в основном, скалистое. 8. Португалия — 682 евро на человека

В Португалию ездят, чтобы увидеть одни из самых красивых в мире соборов и отлично сохранившиеся неприступные крепости мавров и крестоносцев. Посетите древние города и отправьтесь в прошлое, любуясь памятниками архитектуры. Лиссабон — город крутых подъемов, мостов, одновагонных трамвайчиков, красивейших площадей и знаменитых музеев. 7. Египет — 594 евро на человека

Туризм является одной из основных доходных статей Египта, поэтому государство всячески способствует развитию этой отрасли. Интенсивно строятся и модернизируются курортные комплексы на морском побережье, в городах-курортах Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и др. В Египте находятся памятники различных эпох и цивилизаций: древнеегипетской, христианской (коптской), средневековой арабской. На Красном и Средиземном морях расположены многочисленные курорты для любителей дайвинга, серфинга и тому подобных увлечений. В 2015 году президентом Российской Федерации были введены запреты на прямые перелеты между РФ и Египтом, причиной послужило крушение борта с российскими туристами. В начале 2018 года указом президента было разрешено произвести восстановление полетов между странами. 6. Греция — 593 евро на человека

Грецию посещает более 20 млн туристов ежегодно, принося, тем самым, около 15% валового внутреннего продукта всей страны. Греция привлекает иностранных гостей своей богатой историей и традициями с давних времен. Но в последние десятилетия значительно вырос пляжный туризм. Миконос и Санторини уже давно являются одними из самых популярных островных туристических направлений в мире. 5. Испания — 574 евро на человека

Испания — страна фламенко и корриды. Древняя история, культура и благоприятные климатические условия сделали ее очень популярной у туристов. С апреля по ранний ноябрь приятная и теплая погода держится практически на всей территории Испании. Идеальные месяцы для визита — май, июнь и сентябрь. 4. Мальта — 554 евро на человека

Основная отрасль экономики Мальты — это туризм. Поток туристов на Мальту непрерывно растёт. Мальта является одним из крупнейших мировых центров изучения английского языка и принимает студентов со всего мира. Crafts Village — популярный среди туристов сувенирный рынок, состоящий из множества павильончиков, где можно купить изделия народных мальтийских промыслов. Мальта известна изделиями ручной работы из разноцветного стекла. 3. Марокко — 534 евро на человека

Города Марокко словно сошли с картинок сказки про тысячу и одну ночь. Невозможно не восхититься архитектурными памятниками с изящной резьбой, тончайшей росписью и отделкой, прекрасными мозаиками. В Марракеше сразу же отправляйтесь на главную площадь Джемаа-эль-Фна. Также из достопримечательностей стоит отметить мечеть Кутумбия XII века, медресе Бен Юсуфа XVI века и дворец Бахия. 2. Турция — 531 евро на человека

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль. В нём заняты около двух миллионов человек (510 тыс. непосредственно, ещё 1,5 млн в смежных отраслях). Страна занимает шестое место в мире среди популярных направлений среди туристов. Развитая сеть внутреннего транспорта позволяет с комфортом перемещаться в любую точку страны 1. Болгария — 525,19 евро на человека

Туризм в Болгарии составляет существенную долю ВВП страны. Большинство туристов посещают курорт либо летний, либо зимний в соответствии с сезоном. Перспектива развития туризма в Болгарии радужная, страна имеет и культурные и природные достопримечательности. Черноморское побережье Болгарии — популярное направление пляжного туризма.