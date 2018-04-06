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Недобросовестный туроператор испортил отдых ямальским детям
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Недобросовестный туроператор испортил отдых ямальским детям 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
29 марта 2018 года — в социальных сетях появился отзыв жительницы Салехарда Анны Лосевой об учебной поездке на Кипр. Турфирма «Вардазия» обещала организовать комфортную и сравнительно недорогую поездку на Кипр для изучения английского языка. За неделю детям обещали полноценные уроки иностранного языка, развлечения, купание в тёплом бассейне и общежитие при школе в первой береговой линии.
В реальности детей и сопровождающих ожидал шок. По словам Анны Лосевой сотрудники агентства «Вардазия» не предупредили родителей о переносе рейса «Москва-Ларнака» из-за чего вся группа опоздала на самолёт. Детям пришлось лететь с пересадкой через Краснодар. Первые сутки проживания в общежитие были безнадёжно потеряны.
Однако на этом сюрпризы не закончились. В туристическом буклете говорилось о том, что дети будут жить в общежитии при школе. По приезду детей поселили в 3-х звёздочный отель за километр от школы и пляжа. Каждый день им приходилось ездить в школу на автобусе. Тёплый бассейн тоже оказался сказкой. Никакого подогрева не было. Занятия шли только до 12 часов дня. Остальное время дети были предоставлены сами себе. Хотя в условиях путёвки говорилось об уроках до 3-х часов дня и досуге. Все рекорды побил вид из окна. Всю неделю ямальцы просыпались по аккомпанемент строителей. Рядом с отелем была стройка.
Кроме того по словам Анны Лосевой турфирма после оплаты самовольно заменила программу экскурсий не предупредив родителей.
«Фактически оплачены одни услуги — по факту получены услуги ненадлежащего качества. Резюмируя свою сообщение могу сказать, что НЕ РЕКОМЕНДУЮ агентство ВАРДЗИЯ в городе Салехард», — пояснила возмущённая клиентка турфирмы Анна Лосева.
Корреспондент ИА «Уральский меридиан» связался с сотрудниками турфирмы «Вардазия» по телефону. Однако у представителя турфирмы не нашлось времени на разговор.
Окружной туристический информационный центр «Ямалтуринформ» просит родителей быть бдительными при обращение к частным туроператором. Тщательно выбирайте фирму используя реестр туристических фирм на сайте «Ростуризма». А заказать отдых для детей в Краснодарском крае, Крыму, Болгарии и Тюменской области можно у окружной турфирмы на сайте Департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО. Сейчас уже забронировано 50% мест.
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