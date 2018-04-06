Ленобласть развлечет гостей ЧМ-2018 экскурсиями по крепостям

К Чемпионату мира по футболу 2018 года в Ленинградской области созданы три новых туристических маршрута, сообщает пресс-служба правительства региона.

Специально для гостей Чемпионата областной комитет по туризму разработал три однодневных туристических тура «От крепости к крепости», в рамках которых болельщики смогут отправиться в путешествие по средневековым фортификационным сооружениям Ленобласти

Маршрут «Северный щит» включает посещение Выборгского замка и крепостей Корела и Тронгзунд. «Северо-восточный щит» предполагает визиты Староладожской крепости и крепости Орешек, а те, кто выберет маршрут «Юго-западный щит», смогут увидеть знаменитые Копорскую и Ивангородскую крепости.