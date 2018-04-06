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Ленобласть развлечет гостей ЧМ-2018 экскурсиями по крепостям
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Ленобласть развлечет гостей ЧМ-2018 экскурсиями по крепостям 

Ivyborg.ru 37 минут назад
К Чемпионату мира по футболу 2018 года в Ленинградской области созданы три новых туристических маршрута, сообщает пресс-служба правительства региона.
Специально для гостей Чемпионата областной комитет по туризму разработал три однодневных туристических тура «От крепости к крепости», в рамках которых болельщики смогут отправиться в путешествие по средневековым фортификационным сооружениям Ленобласти
Маршрут «Северный щит» включает посещение Выборгского замка и крепостей Корела и Тронгзунд. «Северо-восточный щит» предполагает визиты Староладожской крепости и крепости Орешек, а те, кто выберет маршрут «Юго-западный щит», смогут увидеть знаменитые Копорскую и Ивангородскую крепости.
Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ранее ivbg.ru подготовил для своих читателей гид по самым актуальным вопросам, касающимся Чемпионата мира по футболу.
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