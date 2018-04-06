Авиакомпания «Азимут» открыла сообщение между Ростовом и Минеральными Водами

Вчера, 5 апреля, базовый перевозчик донского аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» выполнила первый рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Минеральные Воды. Самолет встречали водяной аркой.

Улететь по данному направлению можно будет три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, в 20:15, обратный вылет назначен на 22:15. Стоимость билетов, традиционно для «Азимута», начинается от 888 рублей.

Исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий отметил, что если маршрут будет популярным, частоту увеличат.

Санкт-Петербурга. «Новый маршрут открыт в рамках программы развития авиасообщений между регионами, минуя московский узел. И конечно в первую очередь мы думаем о тех, для кого работаем: о своих пассажирах, поэтому стараемся предоставить доступные тарифы, а также воспользоваться специальными условиями и акциями», — добавил он. Всего к концу года у «Азимута» будет 30 маршрутов: 16 маршрутов из Ростова-на-Дону, 10 — из Краснодара , а также по 2 маршрута из Москвы