Ещё
Авиакомпания «Азимут» открыла сообщение между Ростовом и Минеральными Водами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания «Азимут» открыла сообщение между Ростовом и Минеральными Водами 

Деловое сообщество 41 минуту назад
Вчера, 5 апреля, базовый перевозчик донского аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» выполнила первый рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Минеральные Воды. Самолет встречали водяной аркой.
Улететь по данному направлению можно будет три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, в 20:15, обратный вылет назначен на 22:15. Стоимость билетов, традиционно для «Азимута», начинается от 888 рублей.
Исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий отметил, что если маршрут будет популярным, частоту увеличат.
«Новый маршрут открыт в рамках программы развития авиасообщений между регионами, минуя московский узел. И конечно в первую очередь мы думаем о тех, для кого работаем: о своих пассажирах, поэтому стараемся предоставить доступные тарифы, а также воспользоваться специальными условиями и акциями», — добавил он. Всего к концу года у «Азимута» будет 30 маршрутов: 16 маршрутов из Ростова-на-Дону, 10 — из Краснодара, а также по 2 маршрута из Москвы и Санкт-Петербурга.
Важность развития региональных авиаперевозок, которые минуют московский авиаузел в ходе своего послания отмечал Президент РФ Владимир Путин. Авиакомпания «Азимут» начала работу в сентябре прошлого года. Сейчас флот авиакомпании состоит из шести самолетов SSJ100-95LR увеличенной дальности полета, через несколько лет планируется довести это количество до 16. В 2017 года было перевезено 73 тыс. пассажиров, в планах компании перевезти в 2018 году еще 700 тыс. человек.
Деловое сообщество: последние новости
Четыре авиарейса «Азимута» будут субсидироваться минтрансом Ростовской области Сухой Суперджет 100 с именем «Кубань» Авиакомпании Азимут прибыл на базирование в Аэропорт Краснодара Ростов и Ереван свяжет прямой авиарейс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост72
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ92
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ135
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным196
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение