Должность омбудсмена по защите прав туристов может появиться в России 

Об этом 6 апреля на «Конгрессе путешественников и авиапассажиров» в Общественной палате рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщил «Интерфакс».
Мы подумаем о введении должности омбудсмена по защите прав туристов, эта идея уже обсуждалась несколько лет назад. Мы считаем, что назначение известного общественного деятеля в качестве омбудсмена было бы действенным механизмом по защите прав туристов, путешествующих по нашей стране и за рубежом. Это предложение нами горячо поддерживается
— Олег Сафонов.
Сейчас взаимоотношения туристов и туроператоров регулирует закон «О туристской деятельности», в котором определены нормы по страхованию гражданской ответственности туроператоров перед клиентами и формированию ими фондов для выплаты компенсаций в случае банкротства или отсутствия возможности исполнить свои обязательства. Также связь между туристами и поставщиками услуг в этой сфере регулируется законом о защите прав потребителей.
В среду Ростуризм попросил планы размещения болельщиков на время проведения
ЧМ-2018
от правительств Мордовии, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей. По словам Олега Сафонова, нужно создать благоприятные условия для всех гостей до начала соревнования в регионах. Также властям предложили подумать об организации свободного времени зарубежных гостей после завершения матча и до их отъезда из города.