Должность омбудсмена по защите прав туристов может появиться в России

Мы подумаем о введении должности омбудсмена по защите прав туристов, эта идея уже обсуждалась несколько лет назад. Мы считаем, что назначение известного общественного деятеля в качестве омбудсмена было бы действенным механизмом по защите прав туристов, путешествующих по нашей стране и за рубежом. Это предложение нами горячо поддерживается

— Олег Сафонов.

Сейчас взаимоотношения туристов и туроператоров регулирует закон «О туристской деятельности», в котором определены нормы по страхованию гражданской ответственности туроператоров перед клиентами и формированию ими фондов для выплаты компенсаций в случае банкротства или отсутствия возможности исполнить свои обязательства. Также связь между туристами и поставщиками услуг в этой сфере регулируется законом о защите прав потребителей.

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