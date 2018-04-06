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Должность омбудсмена по защите прав туристов может появиться в России
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Должность омбудсмена по защите прав туристов может появиться в России 

360tv.ru 1 час назад
Об этом 6 апреля на «Конгрессе путешественников и авиапассажиров» в Общественной палате рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщил «Интерфакс».
Мы подумаем о введении должности омбудсмена по защите прав туристов, эта идея уже обсуждалась несколько лет назад. Мы считаем, что назначение известного общественного деятеля в качестве омбудсмена было бы действенным механизмом по защите прав туристов, путешествующих по нашей стране и за рубежом. Это предложение нами горячо поддерживается
— Олег Сафонов.
Сейчас взаимоотношения туристов и туроператоров регулирует закон «О туристской деятельности», в котором определены нормы по страхованию гражданской ответственности туроператоров перед клиентами и формированию ими фондов для выплаты компенсаций в случае банкротства или отсутствия возможности исполнить свои обязательства. Также связь между туристами и поставщиками услуг в этой сфере регулируется законом о защите прав потребителей.
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от правительств Мордовии, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей. По словам Олега Сафонова, нужно создать благоприятные условия для всех гостей до начала соревнования в регионах. Также властям предложили подумать об организации свободного времени зарубежных гостей после завершения матча и до их отъезда из города.
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