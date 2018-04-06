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Стало известно, куда отправятся россияне на майские праздники
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Стало известно, куда отправятся россияне на майские праздники 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соотечественники, как и год назад, предпочитают проводить весенние каникулы в Москве, Петербурге, Симферополе, Сочи и Праге. Вслед за столицей Чехии идёт Стамбул, показавший рост популярности на 77%. Среди городов, к которым также возрос интерес, Будапешт, Тбилиси и Берлин. Что касается всплеска популярности среди городов России, то здесь лидером стал Ростов-на-Дону. Зафиксировано на 80% больше запросов, в которых упоминается южный город. Также в рейтинг вошли Казань, Екатеринбург и Краснодар, подсчитал поисковик авиабилетов Skyscanner.
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