Стало известно, куда отправятся россияне на майские праздники 

Соотечественники, как и год назад, предпочитают проводить весенние каникулы в Москве, Петербурге, Симферополе, Сочи и Праге. Вслед за столицей Чехии идёт Стамбул, показавший рост популярности на 77%. Среди городов, к которым также возрос интерес, Будапешт, Тбилиси и Берлин. Что касается всплеска популярности среди городов России, то здесь лидером стал Ростов-на-Дону. Зафиксировано на 80% больше запросов, в которых упоминается южный город. Также в рейтинг вошли Казань, Екатеринбург и Краснодар, подсчитал поисковик авиабилетов Skyscanner.