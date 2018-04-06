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Определен рейтинг популярности городов на майские праздники
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Определен рейтинг популярности городов на майские праздники 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Самыми популярными направлениями на начало мая стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Прага, сообщает сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner.
Эксперты проанализировали статистику бронирований авиабилетов из России и выяснили, какие направления в этом году побили рекорд спроса у путешественников.
По сравнению с прошлым годом, топ-10 предпочтений россиян практически не изменился: единственным заметным прорывом стал Стамбул, перескочивший с 14-го сразу на шестое место. При этом Милан первую десятку покинул, опустившись на 11-ую строчку.
Среди главных зарубежных трендов грядущих праздников — вернувший себе место в первой десятке Стамбул (+77%), столица Венгрии Будапешт (+34%), Тбилиси (+20%) и Берлин (+18%).
Стоит отметить чрезвычайный всплеск интереса к Каиру, с которым с недавнего времени восстановлено прямое авиасообщение. Египетская столица, хоть и заняла лишь 129 строчку рейтинга, выросла по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза.
Среди российских направлений абсолютным трендом майского отдыха стала южная столица России Ростов-на-Дону (+80%). Следом за ней в рейтинге роста популярности расположились Екатеринбург (+41%), Казань (27%) и Краснодар (19%).
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