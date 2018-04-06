Туристическая программа City Pass заработает в Нижнем Новгороде

Об этом сообщила заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова в ходе бизнес-форума «Ключевые аспекты подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России » 6 апреля.

«Распространенная схема City Pass реализуется в мире достаточно давно. В настоящее время подрядчик для реализации данного проекта не определился, активно проходит тендер. Планируется, что такая карта гостя будет работать с пролонгацией в три года после чемпионата мира. Это станет неким инструментом и стимулом для туриста приехать в Нижний Новгород еще раз», — заявила Алла Забегалова.

Отметим, City Pass состоит из пластиковой смарт-карты, путеводителя на нескольких языках и карты города. Данная программма пользуется большой популярностью в Москве Санкт-Петербурге и городах зарубежья. Покупатель City Pass получит не только удобный путеводитель, но и широкий арсенал скидок в заведениях и магазинах города, а смарт-карта откроет двери всех главных достопримечательностей города.

Приобрести карту можно будет в туристко-информационных центрах. Ее стоимость сформируют накануне мундиаля.

Напомним, в Нижнем Новгороде создадут туристическую полицию.