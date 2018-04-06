Ещё
Туристическая программа City Pass заработает в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристическая программа City Pass заработает в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщила заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова в ходе бизнес-форума «Ключевые аспекты подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» 6 апреля.
«Распространенная схема City Pass реализуется в мире достаточно давно. В настоящее время подрядчик для реализации данного проекта не определился, активно проходит тендер. Планируется, что такая карта гостя будет работать с пролонгацией в три года после чемпионата мира. Это станет неким инструментом и стимулом для туриста приехать в Нижний Новгород еще раз», — заявила Алла Забегалова.
Отметим, City Pass состоит из пластиковой смарт-карты, путеводителя на нескольких языках и карты города. Данная программма пользуется большой популярностью в Москве, Санкт-Петербурге и городах зарубежья. Покупатель City Pass получит не только удобный путеводитель, но и широкий арсенал скидок в заведениях и магазинах города, а смарт-карта откроет двери всех главных достопримечательностей города.
Приобрести карту можно будет в туристко-информационных центрах. Ее стоимость сформируют накануне мундиаля.
Напомним, в Нижнем Новгороде создадут туристическую полицию.
В городе N: последние новости
В Нижнем Новгороде создадут туристическую полицию Нижегородцы смогут улететь в Барселону прямым чартерным рейсом Потерявший семью при пожаре в Кемерове обратился напрямую к Владимиру Путину (ВИДЕО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост73
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ90
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ136
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным202
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение