В Институте Пушкина состоялся круглый стол

Темой встречи в Обручевском районе стала «Рекламная коммуникация сферы туризма: направления лингвистических исследований».

Ведущий — доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина Любовь Гончарова, автор монографии «Рекламная коммуникация сферы туризма», отметила, что «специфика рекламного дискурса сферы туризма отличается от стандартной коммерческой, поскольку представляет нематериальные объекты и призвана отвечать на познавательные, интеллектуальные, духовные запросы человека, оказываясь, таким образом, в числе потребностей, удовлетворение которых более тщательно обдумывается и, соответственно, требует от рекламодателя больших усилий в плане воздействия на него». Изучение рекламного дискурса сферы туризма, по ее мнению, позволяет не только углубить общие представления о рекламной коммуникации в целом, но и выявить специфику данной профессиональной сферы.