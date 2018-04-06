Молодежи в России будут давать скидки на путешествия

Госдуму внесен законопроект, согласно которому молодые люди смогут получать льготы на путешествия по стране, сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталью Кувшинову

Основные направления законопроекта помогали составить члены Молодежного парламента при Госдуме на Всероссийском молодежном парламентском форуме. Закон предполагает внесение поправок в статью 4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности». Предполагается, что государство выделит часть средств на транспорт и проживание, чтобы компенсировать расходы молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Предполагается, что юноши и девушки потратят не более 25% от стоимости тура.

Сейчас идет разработка направлений, по которым можно будет получить скидку. Скорее всего, это не будут популярные направления, которые и так хорошо посещают туристы («Золотое кольцо», Санкт-Петербург Крым и другие).