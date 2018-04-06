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Молодежи в России будут давать скидки на путешествия
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Молодежи в России будут давать скидки на путешествия 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому молодые люди смогут получать льготы на путешествия по стране, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталью Кувшинову.
Основные направления законопроекта помогали составить члены Молодежного парламента при Госдуме на Всероссийском молодежном парламентском форуме. Закон предполагает внесение поправок в статью 4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности». Предполагается, что государство выделит часть средств на транспорт и проживание, чтобы компенсировать расходы молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Предполагается, что юноши и девушки потратят не более 25% от стоимости тура.
Сейчас идет разработка направлений, по которым можно будет получить скидку. Скорее всего, это не будут популярные направления, которые и так хорошо посещают туристы («Золотое кольцо», Санкт-Петербург, Крым и другие).
Данную инициативу поддержали в Ростуризме. Там читают, что развитие внутреннего туризма должно поддерживать государство. Отмечается, что и сейчас для молодежи существуют скидки на билеты в «РЖД» и на самолеты, но далеко не все об этом знают.
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